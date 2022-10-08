Шведка Эбба Андерссон тренируется с мужской командой из-за отсутствия спарринг-партнёров
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Призёр Олимпийских игр и чемпионка мира в эстафете шведская лыжница Эбба Андерссон вынуждена тренироваться с мужской национальной сборной из-за отсутствия конкуренции в женской команде.
Напомним, после сезона-2021/2022 ряд сильных лыжниц сборной Швеции — Фрида Карлссон, Майя Дальквист и Линн Сван — приняли решение готовиться к соревнованиям самостоятельно.
«На тренировках не хватает трёх сильных девушек. У них очень высокий уровень. Но в команде ещё много лыжниц, в сборной хорошая атмосфера.
Что касается Фриды, конечно, это потеря лично для меня, потому что она сильная лыжница с характеристиками, схожими с моими. Я скучаю по тренировкам с ней. Но я должна извлекать пользу из ситуации, в которой нахожусь», — приводит слова Андерссон Langrenn.
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