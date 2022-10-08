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«Это было на межсборье». Юлия Ступак опубликовала новое фото

«Это было на межсборье». Юлия Ступак опубликовала новое фото
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях новое фото.

«Это было на межсборье, в Питере. Пожалуй, в любимом городе после Екатеринбурга», — подписала фото Ступак.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Ранее в июле Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян от международных стартов до завершения летнего сезона-2022. Решение касательно допуска или недопуска россиян на Кубок мира будет принято 22 октября.

27-летняя Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко, она перешла к нему от вынужденно покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии.

Российских лыжников на Кубок мира не пустят. Но, как ни странно, для нас это очень круто Российских лыжников на Кубок мира не пустят. Но, как ни странно, для нас это очень круто
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