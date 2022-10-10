Терезе Йохауг — о решении работать на ТВ: я пошла на это, потому что люблю спорт

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала решение стать экспертом на норвежском государственном телеканале NRK.

«Я пошла на это, потому что люблю спорт. Это то, что близко моему сердцу. Я также чувствую, что тем самым всё ещё нахожусь в лыжной среде, где я езжу на соревнования и встречаюсь со всеми фантастическими людьми в этой сфере. Но должна признать, что будет странно ехать в Бейтостолен или на чемпионат мира в Планицу, где придётся стоять перед камерой вместо того, чтобы самой участвовать в гонках.

Каково оценивать лыжниц, с которыми недавно соревновалась? Это тоже немного необычно для меня, но посмотреть на себя в другой роли будет интересно. Это будет захватывающе», — цитирует Йохауг Expressen.