Шведские лыжницы Сван и Дальквист бойкотируют соревнования FIS, если допустят россиян
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Шведские лыжницы Линн Сван и Майя Дальквист заявили о намерении бойкотировать международные соревнования под эгидой FIS, если российские атлеты будут до них допущены.
«Это стыдно, это неправильно. Пока Россия ведёт спецоперацию, мы должны держаться от неё подальше. Я думаю, что это чёткая позиция для спорта», – приводит слова Сван Aftonbladet.
«Готовы ли вы бойкотировать чемпионат мира в Планице, если допустят к участию лыжников из России и Беларуси?» — спросил журналист Aftonbladet у Сван.
«Да, я бы так и сделала. Я определённо буду готова к этому», – ответила шведская спортсменка.
«Да, это больше, чем просто спорт. Сейчас бойкот – это нечто само собой разумеющееся», – поддержала соотечественницу Дальквист.
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