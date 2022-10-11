Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов пока не получил от врачей допуск до соревнований

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов пока не получил от врачей допуск до соревнований
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Сергей Устюгов сообщил, что пока не получил допуск для участия в соревнованиях от медицинской комиссии.

«Сегодня я маленько напрягся, потому что не получил допуск. Наверное, это впервые, когда с первого раза не получилось. Но хорошо, что ещё есть время на дообследования», — написал Устюгов в своих социальных сетях.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Устюгов заработал 315 очков и занял 19-е место в личном зачёте. Лучшим среди россиян стал Александр Большунов (878), занявший второе место. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо (1375). Отметим, что российских лыжников не допустили к последним этапам КМ из-за ситуации на Украине.

Также 30-летний Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и в командном спринте), победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.

«Я уже сбитый лётчик». Интервью с лыжником, сохранившим для России золото Олимпиады-2022 «Я уже сбитый лётчик». Интервью с лыжником, сохранившим для России золото Олимпиады-2022
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022