Олимпийский чемпион Сергей Устюгов пока не получил от врачей допуск до соревнований

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Сергей Устюгов сообщил, что пока не получил допуск для участия в соревнованиях от медицинской комиссии.

«Сегодня я маленько напрягся, потому что не получил допуск. Наверное, это впервые, когда с первого раза не получилось. Но хорошо, что ещё есть время на дообследования», — написал Устюгов в своих социальных сетях.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Устюгов заработал 315 очков и занял 19-е место в личном зачёте. Лучшим среди россиян стал Александр Большунов (878), занявший второе место. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо (1375). Отметим, что российских лыжников не допустили к последним этапам КМ из-за ситуации на Украине.

Также 30-летний Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и в командном спринте), победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.