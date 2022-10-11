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«Из серии антикекс». Юлия Ступак показала, какие фото отправляет подругам

«Из серии антикекс». Юлия Ступак показала, какие фото отправляет подругам
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях забавное фото.

«Фото подругам выглядит именно так, ребят. Это, как правило, фото из серии «антикекс». А переписки с подругами – это из серии от носков до лампочек», — подписала фото Ступак, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Юлии Ступак

Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Ранее в июле Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян от международных стартов до завершения летнего сезона-2022. Решение касательно допуска или недопуска россиян на Кубок мира будет принято 22 октября.

27-летняя Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко, она перешла к нему от вынужденно покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии.

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