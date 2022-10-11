«Маленько приуныл». Сергей Устюгов опубликовал свежее селфи

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Сергей Устюгов опубликовал в социальных сетях новое фото.

«Маленько приуныл», — подписал снимок Устюгов.

Фото: из личного архива Сергея Устюгова

Ранее стало известно, что Устюгов пока не получил допуск для участия в ближайших соревнованиях от медицинской комиссии.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Устюгов заработал 315 очков и занял 19-е место в личном зачёте. Лучшим среди россиян стал Александр Большунов (878), занявший второе место. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо (1375).

Также 30-летний Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и в командном спринте), победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.