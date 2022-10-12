Йонна Сундлинг: надеюсь, до бойкота ЧМ не дойдёт. Но Россию допускать нельзя

Олимпийская чемпионка 2022 года в спринте шведка Йонна Сундлинг прокомментировала заявления шведских лыжниц Линн Сван и Майи Дальквист о готовности бойкотировать чемпионат мира – 2023 в Планице (Словения), если Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустит до участия в нём россиян.

«Бойкот? Он вполне возможен. Но не хочется заходить так далеко. Надеюсь, не придётся этого делать. Не знаю, почему сейчас подняли этот вопрос, хотя это было проработано в прошлом сезоне.

Можно ли допускать Россию к соревнованиям? Нет, думаю, надо придерживаться того, что было сказано ранее», — приводит слова Сундлинг SVT.

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