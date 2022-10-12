Шведский лыжник: если Россию допустить на ЧМ, многие страны бойкотируют его. Надеюсь

Лыжник сборной Швеции Йенс Бурман прокомментировал заявления шведских лыжниц Линн Сван и Майи Дальквист о готовности бойкотировать чемпионат мира – 2023 в Планице (Словения), если Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустит до участия в нём россиян.

«Если их (лыжников сборной России. — Прим. «Чемпионата») сейчас допустить, многие страны будут бойкотировать турнир. Я, во всяком случае, на это надеюсь — надеюсь, что все едины.

Каково было бы встретиться с ними на старте? Это было бы нехорошо. Ведь Россия использует спорт как пропаганду», — приводит слова Бурмана SVT.

Ранее на эту тему высказалась олимпийская чемпионка Йонна Сундлинг.

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