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«И никуда больше не тянет». Юлия Ступак показала живописные кадры из Карелии

«И никуда больше не тянет». Юлия Ступак показала живописные кадры из Карелии
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях живописное видео.

«Сейчас ещё больше хочется путешествовать по своей стране. И никуда больше не тянет. Таким образом мы добрались до Карелии… И, знаете, это просто любовь», — подписала пост Ступак.

Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Ранее в июле Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян от международных стартов до завершения летнего сезона-2022. Решение касательно допуска или недопуска россиян на Кубок мира будет принято 22 октября.

27-летняя Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко, она перешла к нему от вынужденно покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии.

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