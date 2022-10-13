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«Много всяких разных версий услышал про себя». Сергей Устюгов — о своём здоровье

«Много всяких разных версий услышал про себя». Сергей Устюгов — о своём здоровье
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов рассказал о своём здоровье. Ранее Устюгов сообщил, что пока не получил от врачей допуск до соревнований.

«Всем привет. Много всяких разных версий услышал про себя, и тем интереснее.

Я прошёл полностью УМО (углублённое медобследование. — Прим. «Чемпионата»), и дополнительно мне назначили холтер [мониторинг] и давление. Так что сутки буду как робот, в проводах», — написал Сергей в своём телеграм-канале, прикрепив текст к соответствующей фотографии.

Фото: из личного архива сергея устюгова

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Устюгов заработал 315 очков и занял 19-е место в личном зачёте. Лучшим среди россиян стал Александр Большунов (878), занявший второе место. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо (1375).

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Александр Большунов тренируется на лыжероллерах:

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