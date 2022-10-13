Финские лыжники отвергли новые контракты из-за размера штрафа за допинг

Ведущие финские лыжники отказались подписывать новые контракты с национальной федерацией из-за указанной в них суммы штрафа за использование допинга. Если ранее она равнялась € 100 тыс., то в новых договорах неожиданно увеличилась в пять раз, что и разозлило спортсменов.
«Идея штрафа в размере не менее полумиллиона евро была совершенно абсурдной, откровенно нахальной. В Финляндии даже в качестве компенсации за преступления не нужно платить такие суммы. Никто не может позволить себе платить такие суммы. Напрашивается вопрос, неужели федерация лыжного спорта не доверяет чистоте лыжников своей сборной?» — приводит слова представителя спортсменов Ilta-Sanomat.
Ситуацию разъяснил генеральный директор федерации Исмо Хямяляйнен, признавший, что специально назначил такой штраф, чтобы спровоцировать дискуссию и обсуждение проблемы.
«В лыжном, как и в других видах спорта, не место ситуации, когда нужно обсуждать штраф за допинг. Необходимо, чтобы ни один спортсмен даже не думал об использовании допинга, тогда и размер штрафа не будет никого волновать.
Я жаждал откровенного разговора со спортсменами, и он прошёл в хорошем настроении. Трудные вещи в жизни обычно следует решать именно так: сначала смелое обсуждение, затем совместно принятое решение и движение вперёд», — сказал Хямяляйнен.
Сейчас сумма штрафа уменьшена до € 150 тыс.
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