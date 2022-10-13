Йоханнес Клебо из-за травмы может пропустить начало зимнего сезона

Тренер сборной Норвегии Арильд Монсен рассказал, что пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо может пропустить начало сезона из-за затянувшегося восстановления после травмы.

Растяжение в верхней части подколенного сухожилия у Клебо обнаружили ещё в июле, дав на восстановление спортсмену 12 недель, но сейчас идёт уже 14-я неделя.

«Неизвестно, выйдет ли он на старт в Бейтостолене. Мы не будем рисковать, чемпионат мира в Планице — наша главная цель. С экстремальными нагрузками нельзя идти на риск. Вскоре он уже полностью восстановится, но это заняло безумно много времени», — приводит слова Монсена VG.

Клебо до сих пор не может полноценно тренироваться на лыжероллерах. Тренер не уверен, сможет ли Йоханнес встать на лыжи к началу сезона.

Открытие зимнего сезона в Норвегии пройдёт с 18 по 20 ноября в Бейтостолене. Спустя неделю в Руке (Финляндия) состоится первый этап Кубка мира сезона-2022/2023.