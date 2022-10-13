Сергей Устюгов высказался о возможных бойкотах шведами и норвежцами стартов с россиянами

Олимпийский чемпион в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, как относится к заявлениям шведов и норвежцев, которые грозятся бойкотировать международные старты в случае допуска россиян.
«Они же бегали без нас на Олимпиаде в Пхёнчхане — и не сильно по этому поводу переживали. Вот и для меня не будет проблемы бегать без них. Хотят бойкотировать — нам только легче. А что касается международных стартов, то побегать их было бы круто. С любыми странами. Это всегда другая конкуренция. Вместе с тем лично для меня будет сложновато, если нас прямо сейчас допустят до Кубка мира. Потому что нужно показывать зубы уже на вкатывании — иначе в команду не пробиться. Значит, придется форсировать. Ну, или готовиться к отдельным стартам.
Хочу ли войти в сезон спокойно? Да, у меня всё по плану. Вкатывание будет в Ханты-Мансийске — 20 октября должен заехать на сбор. Там же начнутся старты. Если не ошибаюсь, первый 8 ноября», — приводит слова Устюгова Sport24.
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