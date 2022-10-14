Ийво Нисканен выступил против уравнивания дистанций у мужчин и женщин в лыжных гонках

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам представитель Финляндии Ийво Нисканен заявил, что негативно относится к решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) уравнять дистанции у мужчин и женщин в гонках Кубка мира.

«Это плохо. Я уважаю традиции. Я ценю тот факт, что некоторые вещи в спортивной культуре, так сказать, священны», — приводит слова Нисканена финское издание Iltalehti.

Напомним, и мужчины, и женщины будут бегать 50-километровые марафоны. В других дисциплинах не женские дистанции увеличили до мужских, а, наоборот, мужские сократили до женских. Теперь вместо 15 и 30 км лыжники будут бегать по 10 и 20 км соответственно.

Юлия Ступак показала, как Глеб Ретивых дверь чинил: