Ийво Нисканен выступил против уравнивания дистанций у мужчин и женщин в лыжных гонках
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам представитель Финляндии Ийво Нисканен заявил, что негативно относится к решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) уравнять дистанции у мужчин и женщин в гонках Кубка мира.
«Это плохо. Я уважаю традиции. Я ценю тот факт, что некоторые вещи в спортивной культуре, так сказать, священны», — приводит слова Нисканена финское издание Iltalehti.
Напомним, и мужчины, и женщины будут бегать 50-километровые марафоны. В других дисциплинах не женские дистанции увеличили до мужских, а, наоборот, мужские сократили до женских. Теперь вместо 15 и 30 км лыжники будут бегать по 10 и 20 км соответственно.
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