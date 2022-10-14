Норвежская лыжница тренируется с прибором для больных сахарным диабетом

Норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм тренировалась с устройством для больных сахарным диабетом. У спортсменки на руке заметили небольшой белый кружок. Ранее аналогичное устройство использовала Фрида Карлссон.



«Это устройство для измерения уровня сахара. Оно измеряет уровень в течение дня.



Посмотрим, как нам поможет эта информация. Но сейчас у нас 2022 год, технологии очень важны, они развиваются. Мы хотим использовать их в своих целях. Важно, чтобы конкуренты не получили преимущество, а мы сами обладали всей необходимой информацией.

Я очень хорошо тренировалась в последние три месяца. Но важно двигаться шаг за шагом», — цитирует лыжницу Dagbladet.