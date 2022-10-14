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Норвежская лыжница тренируется с прибором для больных сахарным диабетом

Норвежская лыжница тренируется с прибором для больных сахарным диабетом
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Норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм тренировалась с устройством для больных сахарным диабетом. У спортсменки на руке заметили небольшой белый кружок. Ранее аналогичное устройство использовала Фрида Карлссон.

«Это устройство для измерения уровня сахара. Оно измеряет уровень в течение дня.

Посмотрим, как нам поможет эта информация. Но сейчас у нас 2022 год, технологии очень важны, они развиваются. Мы хотим использовать их в своих целях. Важно, чтобы конкуренты не получили преимущество, а мы сами обладали всей необходимой информацией.

Я очень хорошо тренировалась в последние три месяца. Но важно двигаться шаг за шагом», — цитирует лыжницу Dagbladet.

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Источник: Dagbladet

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