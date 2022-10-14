Наталья Непряева опубликовала фото поцелуя с возлюбленным

Обладательница «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/2022, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева опубликовала в соцсетях фото поцелуя с возлюбленным. Мужчина похож на лыжника Александра Терентьева. Болельщики в комментариях практически уверены, что это он. Сам Терентьев одним из первых лайкнул пост Непряевой.
Фото: Личный архив Натальи Непряевой
Непряева выиграла Кубок мира в общем зачёте, несмотря на то, что из-за отстранения российских лыжников не участвовала в последних гонках. Она заработала за сезон 973 очка, опередив американку Джессику Диггинс (793 очка) и шведку Эббу Андерссон (772 очка). Что касается Терентьева, то он, заработав 330 очков, выиграл «Малый хрустальный глобус» за победу в молодёжном зачёте. Александр опередил немца Фридриха Моха (213 очков) и шведа Вильяма Поромаа (162 очка).
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