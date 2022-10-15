Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Единственное верное решение». Шведский лыжник — о бойкоте стартов с участием россиян

«Единственное верное решение». Шведский лыжник — о бойкоте стартов с участием россиян
Комментарии

Шведский лыжник Маркус Грате, выступающий в спринте, высказался о бойкоте соревнований в случае допуска россиян, назвав это решение единственно верным.

«Единственное верное решение — бойкотировать. Если ситуация будет выглядеть как сейчас, то возможности стартовать не будет.

Ослабит ли конкуренцию в лыжных гонках отсутствие россиян? Так и будет. Но лыжные гонки – это не весь мир. В мире есть вещи похуже, чем отсутствие России на лыжных соревнованиях», — приводит слова Грате Aftonbladet.

Первыми о возможности бойкота стартов в случае допуска российских лыжников заявили шведки Линн Сван и Майя Дальквист. Их решение в отношении чемпионата мира – 2023 в Планице поддержали норвежские лыжницы Рагниль Хага, Анна Свендсен и Ане Аппельквист Стенсет.

Русским лыжникам объявляют бессмысленный бойкот. Их ещё будут умолять вернуться! Русским лыжникам объявляют бессмысленный бойкот. Их ещё будут умолять вернуться!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022