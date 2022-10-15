«Единственное верное решение». Шведский лыжник — о бойкоте стартов с участием россиян

Шведский лыжник Маркус Грате, выступающий в спринте, высказался о бойкоте соревнований в случае допуска россиян, назвав это решение единственно верным.

«Единственное верное решение — бойкотировать. Если ситуация будет выглядеть как сейчас, то возможности стартовать не будет.

Ослабит ли конкуренцию в лыжных гонках отсутствие россиян? Так и будет. Но лыжные гонки – это не весь мир. В мире есть вещи похуже, чем отсутствие России на лыжных соревнованиях», — приводит слова Грате Aftonbladet.

Первыми о возможности бойкота стартов в случае допуска российских лыжников заявили шведки Линн Сван и Майя Дальквист. Их решение в отношении чемпионата мира – 2023 в Планице поддержали норвежские лыжницы Рагниль Хага, Анна Свендсен и Ане Аппельквист Стенсет.