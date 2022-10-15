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Антон Перссон: FIS не следует отменять отстранение российских лыжников

Антон Перссон: FIS не следует отменять отстранение российских лыжников
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Шведский лыжник Антон Перссон, выступающий в спринтерских гонках, высказался о необходимости продлить отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«FIS следует придерживаться начатой линии и не отменять отстранение. Жаль, что пострадают российские лыжники, которые не имеют отношения к этой военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Но это же пропаганда правительства посредством спорта, так что им нельзя позволять выступать», — приводит слова Перссона Aftonbladet.

Ранее о возможности бойкота стартов в случае допуска российских лыжников заявили шведки Линн Сван и Майя Дальквист. Их решение в отношении чемпионата мира – 2023 в Планице поддержали норвежские лыжницы Рагниль Хага, Анна Свендсен и Ане Аппельквист Стенсет.

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