Антон Перссон: FIS не следует отменять отстранение российских лыжников

Шведский лыжник Антон Перссон, выступающий в спринтерских гонках, высказался о необходимости продлить отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«FIS следует придерживаться начатой линии и не отменять отстранение. Жаль, что пострадают российские лыжники, которые не имеют отношения к этой военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Но это же пропаганда правительства посредством спорта, так что им нельзя позволять выступать», — приводит слова Перссона Aftonbladet.

Ранее о возможности бойкота стартов в случае допуска российских лыжников заявили шведки Линн Сван и Майя Дальквист. Их решение в отношении чемпионата мира – 2023 в Планице поддержали норвежские лыжницы Рагниль Хага, Анна Свендсен и Ане Аппельквист Стенсет.