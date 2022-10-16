FIS отказала двум российским спортсменам в смене спортивного гражданства

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала двум российским атлетам в смене спортивного гражданства из-за того, что их заявки были поданы позднее необходимых сроков. Об этом сообщает норвежское издание Nettavisen.

До этого портал VG заявлял, что FIS не приняла заявки двух россиян в смене спортивного гражданства на израильское. Имена атлетов неизвестны. Для того чтобы выступать за другую страну, необходимо иметь паспорт этого государства, а также минимальный срок проживания в нём.

Ранее шведский лыжник Антон Перссон, выступающий в спринтерских гонках, высказался о необходимости продлить отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.