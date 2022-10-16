Александр Большунов рассказал, что мотивирует его продолжать тренировки

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов высказался о тренировочном процессе и поделился мыслями о своей семье.
«До этого были непростые времена, нужно было и Аню поддержать, и ребёнок родился. Было не до тренировок. Сейчас со спокойной душой посвящаю время тренировкам, но и семье не забываю уделять время, потому что они мне добавляют положительных эмоций. Мы каждый день созваниваемся, этот маленький человечек заставляет меня работать», — цитирует Большунова «Матч ТВ».
Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о шансах лыжника Александра Большунова стать лучшим атлетом ОИ-2022 по версии Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). 19 октября в Сеуле состоится церемония награждения лучших спортсменов и команд, участвовавших в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
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