16-летний шведский лыжник может выступить на взрослом ЧМ-2023

16-летний шведский лыжник Алвар Мюльбак заявил о своём желании выступить на чемпионате мира — 2023. Его намерение поддержал менеджер национальной сборной Андерс Быстрём.



«До сих пор в центре внимания остаются длинные дистанции. Если у меня всё получится настолько хорошо, что я заслужу место на чемпионате мира, то, безусловно, будет интересно попробовать», — цитирует слова Алвара Мюльбака SVT Sport.



«Это крайне необычно, особенно у мужчин, у женщин это когда-то случалось, я думаю. Я даже не знаю, случалось ли это когда-нибудь в мужских гонках, так что это большая цель, но мне нравится такое отношение. Нужно быть реалистами. Не хочу предвосхищать события, посмотрим, как пойдёт на старте сезона, и нет ничего невозможного», — приводит слова Андерса Быстрёма SVT Sport.

Ранее «Чемпионат» беседовал с Алваром Мюльбаком в большом интервью.