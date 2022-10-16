16-летний шведский лыжник может выступить на взрослом ЧМ-2023

16-летний шведский лыжник Алвар Мюльбак заявил о своём желании выступить на чемпионате мира — 2023. Его намерение поддержал менеджер национальной сборной Андерс Быстрём.
«До сих пор в центре внимания остаются длинные дистанции. Если у меня всё получится настолько хорошо, что я заслужу место на чемпионате мира, то, безусловно, будет интересно попробовать», — цитирует слова Алвара Мюльбака SVT Sport.
«Это крайне необычно, особенно у мужчин, у женщин это когда-то случалось, я думаю. Я даже не знаю, случалось ли это когда-нибудь в мужских гонках, так что это большая цель, но мне нравится такое отношение. Нужно быть реалистами. Не хочу предвосхищать события, посмотрим, как пойдёт на старте сезона, и нет ничего невозможного», — приводит слова Андерса Быстрёма SVT Sport.
Ранее «Чемпионат» беседовал с Алваром Мюльбаком в большом интервью.
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