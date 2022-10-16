Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Петтер Нортуг — об участии 16-летнего лыжника на ЧМ: а в 2006 году это было невозможно

Петтер Нортуг — об участии 16-летнего лыжника на ЧМ: а в 2006 году это было невозможно
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг отреагировал на высказывание менеджера шведской сборной Андерса Быстрёма о возможном участии 16-летнего Алвара Мюльбака на ЧМ-2023.

«Этим летом я упоминал, что не встречал более агрессивного молодого лыжника, чем Алвар Мюльбак. Менеджер национальной сборной Андерс Быстрём заявил, что до начала сезона остался примерно месяц и 16-летний лыжник получит шанс на участие в чемпионате мира, если пройдёт квалификацию, а в 2006 году в Норвегии это было невозможно», — написал Нортуг в социальных сетях.

Все свои олимпийские медали 36-летний Нортуг завоевал на зимних Играх в Ванкувере (Канада) в 2010 году. Он стал лучшим в 50-километровом марафоне и в командном спринте.

Ранее «Чемпионат» беседовал с Алваром Мюльбаком в большом интервью.

Новость по теме
16-летний шведский лыжник может выступить на взрослом ЧМ-2023
0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Лыжи •••

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022