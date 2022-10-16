Петтер Нортуг — об участии 16-летнего лыжника на ЧМ: а в 2006 году это было невозможно

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг отреагировал на высказывание менеджера шведской сборной Андерса Быстрёма о возможном участии 16-летнего Алвара Мюльбака на ЧМ-2023.

«Этим летом я упоминал, что не встречал более агрессивного молодого лыжника, чем Алвар Мюльбак. Менеджер национальной сборной Андерс Быстрём заявил, что до начала сезона остался примерно месяц и 16-летний лыжник получит шанс на участие в чемпионате мира, если пройдёт квалификацию, а в 2006 году в Норвегии это было невозможно», — написал Нортуг в социальных сетях.

Все свои олимпийские медали 36-летний Нортуг завоевал на зимних Играх в Ванкувере (Канада) в 2010 году. Он стал лучшим в 50-километровом марафоне и в командном спринте.

Ранее «Чемпионат» беседовал с Алваром Мюльбаком в большом интервью.