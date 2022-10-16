Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В FIS сообщили, что хотят стать единоличными владельцами ТВ-прав на показ лыжных гонок

В FIS сообщили, что хотят стать единоличными владельцами ТВ-прав на показ лыжных гонок
Комментарии

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) хочет стать единоличным владельцем ТВ-прав на показ лыжных гонок, отказавшись от распределения между федерациями. Об этом сообщил глава федерации Йохан Элиаш.

«Мы можем вкладывать больше денег в разные форматы, если сами будем распоряжаться правами. Также можем платить нашим спортсменам больше призовых. Наши лучшие спортсмены зарабатывают за год столько же, сколько Джокович или Федерер за неделю — мы должны исправить этот баланс. Это ужасно. Мы не можем оказаться в ситуации, когда мы теряем телезрителей. Мы должны принять меры.

Что касается чемпионата мира, то у FIS нет договорённости с Infront (компания, управляющая ТВ-правами федераций. — Прим. «Чемпионата»). Соглашение заключено между лыжными ассоциациями и Infront. Таким образом, мы можем делать именно то, что хотим», — приводит слова Элиаша Dagbladet.

Финских лыжников возмутили высокие штрафы за допинг. Они боятся, что их придётся платить? Финских лыжников возмутили высокие штрафы за допинг. Они боятся, что их придётся платить?
0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Лыжи Кубок мира •••

Заглавное фото: Плотникова Мария, «Чемпионат»

Источник: Dagbladet

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022