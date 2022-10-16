В FIS сообщили, что хотят стать единоличными владельцами ТВ-прав на показ лыжных гонок

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) хочет стать единоличным владельцем ТВ-прав на показ лыжных гонок, отказавшись от распределения между федерациями. Об этом сообщил глава федерации Йохан Элиаш.

«Мы можем вкладывать больше денег в разные форматы, если сами будем распоряжаться правами. Также можем платить нашим спортсменам больше призовых. Наши лучшие спортсмены зарабатывают за год столько же, сколько Джокович или Федерер за неделю — мы должны исправить этот баланс. Это ужасно. Мы не можем оказаться в ситуации, когда мы теряем телезрителей. Мы должны принять меры.

Что касается чемпионата мира, то у FIS нет договорённости с Infront (компания, управляющая ТВ-правами федераций. — Прим. «Чемпионата»). Соглашение заключено между лыжными ассоциациями и Infront. Таким образом, мы можем делать именно то, что хотим», — приводит слова Элиаша Dagbladet.