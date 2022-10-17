Елена Вяльбе прокомментировала отказ FIS двум россиянкам в смене спортивного гражданства

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной страны Елена Вяльбе прокомментировала новость о том, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала двум российским спортсменам в смене спортивного гражданства из-за того, что их заявки были поданы позднее необходимых сроков.

«Ситуация уже достаточно давняя: больше двух месяцев назад. Две сестры, они горнолыжницы, обратились напрямую в FIS с письмом о том, что они хотели бы поменять спортивное гражданство. Их семья ранее переехала жить в другую страну.

Выясняли, кто это — лыжники, горнолыжники… В итоге выяснили, что уровень детей ещё довольно низкий. Но они неправильно обратились, так как никто не имеет право делать личное обращение, потому что нужно было обратиться в ассоциацию, ассоциация должна была обратиться в ассоциацию Израиля. Между собой, как говорится, это решить, после этого вынести на рассмотрение FIS. Но FIS даже не рассматривала это дело нигде. Просто им ответили, что они не имеют права на это. Всё. На этом всё закончилось», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

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