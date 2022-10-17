Йохауг назвала лыжницу, которая может стать её преемницей
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о своей преемнице.
«Мне очень нравится Йонна Сундлинг. В прошлом сезоне мне понравился её прогресс. Она хороша как на коротких, так и на длинных дистанциях», – цитирует Йохауг Expressen.
Шведка Йонна Сундлинг прокомментировала высказывание Терезе.
«Тереза и правда так сказала? Тогда мне это тоже очень нравится! Здорово, что она в меня верит. Эти слова не будут давить на меня, а наоборот – станут мотивировать», – отметила Сундлинг.
На счету шведской лыжницы Йонны Сундлинг три медали на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка смогла завоевать золотую награду в спринте, стала второй в командном спринте и получила бронзу в эстафете.
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