Йохауг назвала лыжницу, которая может стать её преемницей

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о своей преемнице.

«Мне очень нравится Йонна Сундлинг. В прошлом сезоне мне понравился её прогресс. Она хороша как на коротких, так и на длинных дистанциях», – цитирует Йохауг Expressen.

Шведка Йонна Сундлинг прокомментировала высказывание Терезе.

«Тереза и правда так сказала? Тогда мне это тоже очень нравится! Здорово, что она в меня верит. Эти слова не будут давить на меня, а наоборот – станут мотивировать», – отметила Сундлинг.

На счету шведской лыжницы Йонны Сундлинг три медали на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка смогла завоевать золотую награду в спринте, стала второй в командном спринте и получила бронзу в эстафете.