Завершивший карьеру Дарио Колонья станет комментатором на ТВ
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Четырёхкратный олимпийский чемпион швейцарский лыжник Дарио Колонья станет комментатором на швейцарско-немецком телеканале SRF. В марте 36-летний чемпион мира объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Лыжные гонки мне многое принесли в жизни. Я не могу дождаться, когда смогу передать этот опыт и свою страсть к спорту в качестве комментатора. Моя цель — предложить публике дополнительную информацию за счёт моих знаний команд и спортсменов». – приводит слова Колонья Fondo Italia.
Напомним, ранее четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг также стала работать на телевидении. Она стала экспертом норвежского государственного телеканала NRK.
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