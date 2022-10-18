«Да, я фоткаюсь везде. И что вы мне сделаете?» Юлия Ступак показала селфи из лифта

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях фото в лифте.

«Да, я себя люблю. И фоткаюсь везде… И что вы мне сделаете? P.S. Мне кажется по моим глазам заметно, что до конца сбора осталось 3,2,1…», — подписала фото Ступак.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Ранее в июле Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян от международных стартов до завершения летнего сезона-2022. Решение касательно допуска или недопуска россиян на Кубок мира будет принято 22 октября.

27-летняя Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии.