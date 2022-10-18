«Ботаник». Вик Уайлд выложил осеннее фото из леса

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Спортсмен показал свою фотографию, сделанную в Выборге. На снимке он отдыхает в осеннем лесу.

«Ботаник», — подписал он фотографию.

Фото: из личного архива вика уайлда

Напомним, обе свои золотые олимпийские медали Уайлд завоевал на зимних Играх 2014 года, которые прошли в Сочи. В параллельном гигантском слаломе он победил швейцарца Невина Гальмарини и словенца Жана Кошира, которые завоевали серебро и бронзу соответственно, а в параллельном слаломе — Кошира и Бенджамина Карла из Австрии. На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Вик завоевал бронзу в параллельном слаломе, проиграв Карлу и Тиму Мастнаку (Словения).

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