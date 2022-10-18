В FIS рассказали об идее проведения нового крупного турнира

Эрик Рёсте, член правления Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, рассказал об идее проведения турнира под названием «Игры FIS» (FIS Games), который, по замыслу, должен проходить раз в четыре года начиная с февраля 2024-го.
«Идея состоит в том, чтобы собрать все дисциплины FIS в рамках большого мероприятия. В календаре выделен период: февраль 2024 года. Идея состоит в том, чтобы повысить внимание к спорту в годы, когда не проводятся чемпионаты мира.
О новом чемпионате мира речи не идёт, для этого нужно решение Конгресса, а его ещё нет. Идея была проработана в течение долгого времени. До 2024 года осталось совсем немного времени, поэтому неясно, удастся ли создать полноценную концепцию», — приводит слова Рёсте VG.
Джессика Диггинс упала во время тренировки на лыжероллерах:
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