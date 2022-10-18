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Йоханнес Клебо отреагировал на идею проведения Игр FIS

Йоханнес Клебо отреагировал на идею проведения Игр FIS
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал идею Международной федерации лыжного спорта (FIS) проводить Игры FIS раз в четыре года начиная с 2024 года, то есть в годы, когда нет чемпионатов мира. Предполагается, что на Играх FIS будут представлены все дисциплины, то есть прыжки с трамплина, горные лыжи, лыжные гонки, лыжное двоеборье, сноубординг и фристайл.

«Эта концепция представляется мне весьма захватывающей. Есть все основания поддержать такую инициативу. Вроде как дополнение к чемпионату мира и Олимпиаде. Собрать все лыжные виды спорта — это очень увлекательно», — приводит слова Клебо VG.

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