Елена Вяльбе оценила идею проведения Игр FIS

Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе прокомментировала идею Международной федерации лыжного спорта (FIS) проводить Игры FIS раз в четыре года начиная с 2024 года, то есть в годы, когда нет чемпионатов мира. Предполагается, что на Играх FIS будут представлены все дисциплины, то есть прыжки с трамплина, горные лыжи, лыжные гонки, лыжное двоеборье, сноубординг и фристайл.

«Это предложение было от нас ещё два года назад. Как это будет осуществляться, пока неизвестно. Мы не видели ни форматов, ни городов и стран. Мы предлагали, чтобы это были все шесть видов спорта, которые входят в FIS. Единовременно в одном месте принимали участие: один раз в четыре года, когда нет чемпионата мира.

Дополнительное внимание к лыжному спорту? Чем больше интересных соревнований, тем лучше для спорта и для телевидения, а за счёт телевидения — весь спорт. Спонсоры приходят на то, чтобы их картинку показали. Если это будут на самом деле серьёзные соревнования, то они станут вторыми после Олимпийских игр, тем более люди будут ждать этот турнир четыре года. Как я могу относиться по-другому к этим стартам, если это была наша идея?» — цитирует Вяльбе Sport24.

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