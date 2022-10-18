Жена Александра Большунова показала, как выглядит их новорождённая дочь

Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, в социальных сетях впервые показала, как выглядит их новорождённая дочь Ева. Спортсмен сделал репост фотографии на свой аккаунт.
Фото: из личного архива Анны Большуновой
Александр и Анна поженились в апреле 2021 года. 27 августа 2022 года они впервые стали родителями. Анна – бывшая лыжница сборной России.
На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.
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