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FIS сократит использование прожекторов на КМ по горным лыжам для экономии электричества

FIS сократит использование прожекторов на КМ по горным лыжам для экономии электричества
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Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) сократит использование прожекторов на соревнованиях Кубка мира по горным лыжам. Эта инициатива поможет организации снизить расходы на электричество, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя FIS.

«Мы хотим минимизировать использование прожекторов во время дневных соревнований. Но может случиться и так, что прожекторы должны будут освещать определённые участки маршрута – из соображений безопасности и в телевизионных целях», – заявил DPA источник.

Первый этап Кубка мира в сезоне-2022/2023 по горным лыжам пройдёт в австрийском Зельдене с 22 по 23 октября.

Ранее стало известно об отмене нескольких соревнований уровня Кубка мира из-за энергетического кризиса.

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Источник: DPA

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