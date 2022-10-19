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«Может быть, это даже к лучшему». Тириль Венг — о завершении карьеры Терезе Йохауг

«Может быть, это даже к лучшему». Тириль Венг — о завершении карьеры Терезе Йохауг
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Чемпионка мира в эстафете норвежская лыжница Тириль Уднес Венг призналась, что находит плюсы в уходе из спорта соотечественницы — четырёхкратной олимпийской чемпионки, 14-кратной чемпионки мира Терезе Йохауг.

«Я люблю масс-старты, и, может быть, даже лучше, когда Терезе не участвует. Ужасно так говорить. Но тогда не будет такого тяжёлого стартового отрезка, будет более плотная группа в начале гонки. Это мне больше подходит. Я пробовала так соревноваться, когда она не участвовала в «Тур де Ски». Разница очень заметна. Когда её нет, первые два километра становятся, скорее, прогулкой. Без неё можно лучше вкатиться в гонку. Я знаю, что это добавляет азарта. Я с нетерпением жду этого», — приводит слова Венг Dagbladet.

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