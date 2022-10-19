Жена Сергея Устюгова показала милое фото лыжника с детьми

Елена Соболева, бывшая лыжница сборной России и супруга олимпийского чемпиона в эстафете Сергея Устюгова, опубликовала в социальных сетях милое фото супруга с детьми – дочерью Кирой и полугодовалым сыном Мишей.
Фото: из личного архива Сергея Устюгова
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Устюгов заработал 315 очков и занял 19-е место в личном зачёте. Лучшим среди россиян стал Александр Большунов (878), занявший второе место. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо (1375). Отметим, что российских лыжников не допустили к последним этапам КМ из-за ситуации на Украине.
Также 30-летний Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и в командном спринте), победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.
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