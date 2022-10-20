Якимушкин отреагировал на то, что Большунов не стал лучшим спортсменом ОИ по версии АНОК

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в лыжном марафоне Иван Якимушкин прокомментировал то, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не стал лучшим спортсменом Игр-2022 по версии Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Лучшим признали шорт-трекиста Тэ Хон Хвана, завоевавшего золото на дистанции 1500 м.
«Наверняка я думаю об этом то же самое, что и все. Мы понимаем, что политика и спорт стали неразделимы, и этого можно было ожидать в связи с тем, какие ограничения против нас вводят и FIS, и МОК. Так что ничего удивительного не произошло, как мне кажется. После всех отстранений было понятно, что они не будут выбирать россиянина лучшим спортсменом Олимпиады. Для них это будет неправильно.
А так Саня сам всё прекрасно знает и осознаёт всю политику федераций, понимая, сколько медалей он при этом завоевал. Но у него сейчас ребёнок, он проводит время с ним, ему даже не до этого. Даже не обсуждали решение АНОК», — цитирует Якимушкина «Матч ТВ».
Джессика Диггинс упала во время тренировки на лыжероллерах:
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