Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Якимушкин отреагировал на то, что Большунов не стал лучшим спортсменом ОИ по версии АНОК

Якимушкин отреагировал на то, что Большунов не стал лучшим спортсменом ОИ по версии АНОК
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в лыжном марафоне Иван Якимушкин прокомментировал то, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не стал лучшим спортсменом Игр-2022 по версии Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Лучшим признали шорт-трекиста Тэ Хон Хвана, завоевавшего золото на дистанции 1500 м.

«Наверняка я думаю об этом то же самое, что и все. Мы понимаем, что политика и спорт стали неразделимы, и этого можно было ожидать в связи с тем, какие ограничения против нас вводят и FIS, и МОК. Так что ничего удивительного не произошло, как мне кажется. После всех отстранений было понятно, что они не будут выбирать россиянина лучшим спортсменом Олимпиады. Для них это будет неправильно.

А так Саня сам всё прекрасно знает и осознаёт всю политику федераций, понимая, сколько медалей он при этом завоевал. Но у него сейчас ребёнок, он проводит время с ним, ему даже не до этого. Даже не обсуждали решение АНОК», — цитирует Якимушкина «Матч ТВ».

Новость по теме
Россияне остались без наград АНОК за выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине

Джессика Диггинс упала во время тренировки на лыжероллерах:

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022