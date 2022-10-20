Мазе не согласился, что FIS отстранила Россию из-за скандинавов, но получил резкий ответ

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе упрекнул французское издание Ski-Nordique, которое выразило сожаление, что Международная лыжная федерация (FIS) пошла на поводу у скандинавских стран в вопросе отстранения россиян.
«Вы должны довести до конца свои рассуждения. Всегда всё валить на скандинавов уже скучно. Например, вы опускаете тот факт, что президент FIS является гражданином Англии», — написал Мазе в комментарии к посту Ski-Nordique в «Твиттере».
«Господин Мазе, именно президент FIS гораздо менее яростен в отношении российских спортсменов. Более того, я имею полное право всё валить на скандинавов, так как считаю их отношение весьма лицемерным, и далеко не впервые. Вывод прост: спортсмен не должен быть отстранён исключительно на основании цвета его паспорта. Даже президент МОК повторяет это во время каждого своего выступления. Кажется, это легко понять. Спорт должен объединять, а не разделять», — последовал ответ Ski-Nordique.
Ранее о том, что FIS не отменит отстранение российских и белорусских лыжников, сообщил в интервью YLE финский представитель совета директоров Мартти Ууситало.
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