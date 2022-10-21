Норвежский эксперт предположил, продлят ли отстранение России от КМ по лыжным гонкам

Эксперт норвежского издания NRK Ян Петтер Сальтведт предположил, что сборная России по лыжным гонкам и в сезоне-2022/2023 будет отстранена от Кубка мира. Решение по этому вопросу Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявит завтра, 22 октября.

«В субботу может быть только одно возможное решение. Отстранение России и Беларуси будет продлено и на предстоящий зимний сезон.

Россия и Украина являются двумя такими центральными игроками в международном лыжном спорте, что сейчас нельзя, чтобы они были конкурентами. Возможные последствия допуска России и Беларуси к участию настолько неясны, что FIS никогда не осмелится принять такое решение», — приводятся слова эксперта на сайте издания.