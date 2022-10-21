Эрик Вальнес: жаль, что теперь мы не боремся с Россией

Олимпийский чемпион 2022 года в командном спринте, лыжник сборной Норвегии Эрик Вальнес посетовал, что в настоящий момент у него нет возможности соревноваться с российскими лыжниками.

«Для лыжных гонок как продукта это (борьба Норвегии и России. — Прим. «Чемпионата») действительно круто. Жаль, что сейчас у нас нет этой борьбы с Россией», — приводит слова Вальнеса NRK.

Решение в отношении возможного продления отстранения России и Беларуси от Кубка мира по лыжным гонкам Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявит завтра, 22 октября. Напомним, FIS, как и многие другие международные федерации, отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).