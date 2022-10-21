Верите ли вы, что Россию допустят к участию в международных турнирах по лыжным гонкам?

Завтра, 22 октября, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявит решение об участии или неучастии сборной России по лыжным гонкам в Кубке мира сезона-2022/2023.
После начала спецоперации на Украине организаторы этапов Кубка мира-2021/2022 в Норвегии добились того, чтобы российских лыжников отстранили в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). При этом изначально FIS планировала дать россиянам возможность завершить сезон в нейтральном статусе.
Перед новым сезоном вновь зашла речь о допуске российских лыжников без символики страны. Однако ряд скандинавских стран, среди которых Норвегия, Финляндия и Швеция, заявили, что объявят Кубку мира бойкот в случае допуска россиян. По информации СМИ этих стран, FIS продлит отстранение российских лыжников на сезон-2022/2023. А верите ли вы, читатели «Чемпионата», что Россию допустят к участию в международных турнирах по лыжным гонкам?
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