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Глава FIS высказался о возможности допуска лыжников из России

Глава FIS высказался о возможности допуска лыжников из России
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Накануне вынесения решения о допуске или отстранении российских лыжников от участия в Кубке мира сезона-2022/2023 президент Международной лыжной федерации (FIS) Йохан Элиаш в интервью скандинавским телеканалам заявил, что его организация будет следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

«Не буду вдаваться в вопросы внешней политики. Я здесь только как президент FIS. Мы решили следовать рекомендациям МОК. МОК несёт ответственность за продвижение мира посредством спорта, что чрезвычайно важно.

Это линия МОК, которой мы привержены и следуем. Что сделало и большинство федераций.

Моё личное мнение? Здесь важно то, что лучше для спорта. Я считаю, что в этом случае следовать рекомендациям МОК — правильный путь.

Важно, чтобы спорт не стал оружием в политических целях. МОК призвал все федерации проявить солидарность и выступить вместе, и это важно в данной ситуации», — приводит слова Элиаша NRK.

Если опираться на рекомендации МОК, россияне и белорусы не смогут участвовать в соревнованиях FIS в сезоне-2022/2023. Окончательное решение будет принято завтра, 22 октября.

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