Йоханнес Клебо заявил, что готов подписать контракт с любым штрафом за допинг

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо высказался о причине, по которой финские спортсмены не хотят подписывать контракты со своей федерацией.

В контрактах сумма штрафа за допинг увеличена в пять раз и равняется 500 тысяч евро или 5 миллионов норвежских крон.

«5 миллионов норвежских крон — это нормально. Я считаю, что штраф должен быть как можно выше. Допинг — это обман.

Подписал бы я контракт, в котором штраф за мошенничество составляет пять миллионов? Да, конечно. У меня не было бы с этим проблем. Если это нужно для того, чтобы сократить число мошенников в спорте, думаю, я пошёл бы на это», — приводит слова Клебо TV 2.

Ранее генеральный директор федерации Исмо Хямяляйнен признал, что специально назначил такой штраф, чтобы спровоцировать дискуссию и обсуждение проблемы.