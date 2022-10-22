Йоханнес Клебо заявил, что готов подписать контракт с любым штрафом за допинг

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо высказался о причине, по которой финские спортсмены не хотят подписывать контракты со своей федерацией.
В контрактах сумма штрафа за допинг увеличена в пять раз и равняется 500 тысяч евро или 5 миллионов норвежских крон.
«5 миллионов норвежских крон — это нормально. Я считаю, что штраф должен быть как можно выше. Допинг — это обман.
Подписал бы я контракт, в котором штраф за мошенничество составляет пять миллионов? Да, конечно. У меня не было бы с этим проблем. Если это нужно для того, чтобы сократить число мошенников в спорте, думаю, я пошёл бы на это», — приводит слова Клебо TV 2.
Ранее генеральный директор федерации Исмо Хямяляйнен признал, что специально назначил такой штраф, чтобы спровоцировать дискуссию и обсуждение проблемы.
- 22 октября 2022
-
01:01
-
00:22
- 21 октября 2022
-
23:21
-
19:54
-
15:35
-
09:27
-
09:16
-
09:08
- 20 октября 2022
-
18:23
-
17:57
-
10:22
- 19 октября 2022
-
18:54
-
17:59
-
14:36
-
13:33
-
12:28
-
12:01
- 18 октября 2022
-
22:50
-
19:05
-
18:54
-
18:19
-
15:29
-
14:32
-
13:31
-
13:08
-
09:39
-
08:14
-
07:38
-
00:25
-
00:05
- 17 октября 2022
-
23:31
-
18:21
-
11:00
-
09:21
-
00:33