«Похоже, кто-то его вразумил». Эвен Нортуг — о решении Баха продлить отстранение россиян
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Эвен Нортуг, лыжник сборной Норвегии и брат двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира Петтера Нортуга, высказался о смене риторики президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в отношении российских спортсменов.
19 октября Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси, введённых после начала конфликта на Украине. При этом в более ранних заявлениях чиновник допускал, что россияне, дистанцировавшиеся от действий своего правительства, смогут получить допуск к международным стартам.
«Должно быть, кто-то вразумил его. Предположу, что это его окружение. Я уже давно принял как должное, что россияне не приедут на Кубок мира», — приводит слова младшего Нортуга Nettavisen.
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