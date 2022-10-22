«Это много, очень много». Ийво Нисканен — о повышении штрафа за употребление допинга

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен высказался о резонансе вокруг изменений в контрактах с Федерацией лыжных гонок Финляндии. В новом варианте документа штраф за употребление допинга с € 150 тыс. повысили до € 500 тыс.

«Я рассчитываю подписать контракт до начала сезона, но… федерация, конечно, может понести большие убытки, если члена сборной уличат в употреблении допинга, но я считаю, что здесь много нюансов. Могут быть молодые спортсмены, которые не знают точных требований, и могут быть те, кто намеренно принимает допинг, чтобы улучшить результаты. В таком случае для меня не имеет значения, насколько велик штраф. Если вы лыжник и не имеете выдающихся доходов, то 500 тысяч евро – это много, очень много», — приводит слова Нисканена TV2.