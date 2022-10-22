Иверсен: если за допинг Йохауг получила бы ещё и штраф в € 500 тыс., это было бы слишком

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о резонансе вокруг изменений в контрактах финских лыжников с их национальной федерацией. В новом варианте документа штраф за употребление допинга с € 150 тыс. повысили до € 500 тыс. Спортсмены уже раскритиковали данное нововведение и отказались подписывать предложенные контракты.

«Если бы Йохауг получила штраф в € 500 тыс. вдобавок к тому, через что ей пришлось пройти, мне кажется, это было бы слишком.

Но если вас ловят с эритропоэтином или на манипуляциях с кровью, это достойный штраф. А если прямо с иглой в руке, как это было с Максом Хауке, € 500 тыс. – это даже слишком мало», — приводит слова Иверсена Nettavisen.