«Было бы легче сломать бедро». Клебо эмоционально высказался о проблемах с восстановлением

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо эмоционально рассказал о трудностях, с которыми столкнулся из-за травмы бедра, которую получил летом. У Йоханнеса диагностировали растяжение верхней части подколенного сухожилия, из-за чего он пропустил несколько недель полноценных тренировок.
«Оно требует много времени, ужасно много времени. Несмотря на то что я следовал всем рекомендациям, пока я не готов соревноваться. Могу неторопливо передвигаться диагонально – с коньковым ходом всё в порядке, но о классическом спринте сейчас не может быть и речи. Если бы спринт в Бейтостолене был сегодня, я бы не поехал. Поэтому оставшийся месяц мне необходимо использовать по максимуму.
Конечно, это разочаровывает. Если бы вы спросили меня в июле, когда это случилось, собираюсь ли я бороться с травмой как минимум 15 недель, думаю, я бы просто посмеялся над вами. Но такова реальность. Я добился прогресса, но всё ещё не готов к соревнованиям. Так что теперь нужно просчитывать другие варианты: иные формы тренировок и видов лечения, чтобы я мог избавиться от травмы.
Это не мышечная травма, а повреждение сухожилия, и оно заживает так медленно, что, очевидно, отнимает больше времени, чем перелом кости. Так что, возможно, мне было бы легче сломать бедро. Потратив столько времени на восстановление, ты по-настоящему испытываешь своё терпение», — приводит слова Клебо TV2.
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