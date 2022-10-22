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Эрик Вальнес: абсолютно очевидно, что россиян не должно быть на международных стартах

Эрик Вальнес: абсолютно очевидно, что россиян не должно быть на международных стартах
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Олимпийский чемпион и чемпион мира в командном спринте, норвежский лыжник Эрик Вальнес высказался о смене риторики президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в отношении российских спортсменов.

19 октября Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси, введённых после начала конфликта на Украине. При этом в более ранних заявлениях чиновник допускал, что россияне, дистанцировавшиеся от действий своего правительства, смогут получить допуск к международным стартам.

«Я думаю, что МОК и FIS должны были чётче обозначить свою позицию с самого начала. Ситуация на Украине никак не улучшилась, стало только хуже. Абсолютно очевидно, что российских спортсменов не должно быть на международных стартах», — приводит слова Вальнеса Nettavisen.

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