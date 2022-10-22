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Легендарный Дарио Колонья выпустит книгу о своей карьере

Легендарный Дарио Колонья выпустит книгу о своей карьере
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Легендарный швейцарский лыжник Дарио Колонья анонсировал выпуск книги о своей спортивной карьере.

Книга выйдет под названием «Дарио Колонья – формула успеха», она уже доступна к предзаказу по цене € 45. Автором издания выступит швейцарский журналист и историк Петер Ретлисбергер.

36-летний Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион. На Играх 2010, 2014 и 2018 годов он побеждал на дистанции 15 км, а в Сочи выиграл также скиатлон. Дарио — чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира. Швейцарец четыре раза выигрывал «Тур де Ски». Он завершил карьеру по итогам сезона-2021/2022.

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