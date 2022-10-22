Губерниев прокомментировал решение FIS отстранить российских лыжников на сезон-2022/2023

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международной лыжной федерации (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/2023.

«Это же не новость. Я с самого начала говорил, что нас не будет в сезоне. Я считаю, что люди, которые там рассказывали, что, может быть, что-то произойдёт… Это значит расписаться в полном непонимании процессов, которые происходят. Это было понятно с самого начала.



Никто нас никуда не позовёт. Это процесс, который будет касаться долгое время. Мне очень странно, что лыжники строили замки на песке — то есть абсолютное непонимание ситуации. Мне просто хочется призвать к тому, что пора выглянуть в окно и как-то мониторить поляну.



Я вообще не удивлён. Мне было удивительно слушать, когда говорили: «Может, нас допустят. Может, нейтральный статус». Никто никого не допустит. Это будет многолетний для нас процесс в лыжах и остальных видах спорта», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.